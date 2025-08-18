60% паспортов готовности домов Подмосковья к осени и зиме загружено в АИС

На данный момент в АИС ГЖИ Московской области загружено 60% бумажных паспортов готовности многоквартирных домов Подмосковья к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил зампредседателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Мурашов рассказал о том, что загрузка паспортов готовности МКД к осенне-зимнему периоду в АИС ГЖИ должна состояться до 15 сентября. На данный момент загрузка бумажных паспортов составляет 60%.

«Времени осталось две недели. Нельзя допустить повторных попаданий в „красную“ зону. Нужно загрузить 90% паспортов в систему до 1 сентября», — отметил Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев посетил созданный Единый центр управления ЖКХ региона. В него в онлайн-режиме стекаются данные со всех объектов ЖКХ, сетей, а также обращения жителей.

«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей», — сказал Воробьев.