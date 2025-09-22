Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 14:46

525 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

Ежегодно в 3-е воскресенье сентября мы отмечаем день благоустройства и чествуем проектировщиков, рабочих зеленого хозяйства, асфальтобетонщиков, ландшафтных дизайнеров и других специалистов, работающих на благо эстетики и уюта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего для благоустройства региона ежедневно трудится более 30 тысяч человек.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области курирует деятельность муниципалитетов в части комплексного благоустройства дворовых территорий, ремонта покрытий большими картами во дворах и обустройства пешеходных коммуникаций — «народных троп».

Только в этом году по программе комплексного благоустройства обновлено 525 дворовых территорий, благоустроено порядка 540 пешеходных коммуникаций и обустроено свыше 500 тыс. кв.м асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта большими картами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.