504 человека переедут в новый дом из аварийного жилья в Дмитровском округе

Многоквартирный дом в поселке Некрасовский в микрорайоне Строителей Дмитровского округа полностью готов к заселению. Он был построен по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области». В нем будут жить переселенцы из домов, признанных аварийными по адресам: поселок Некрасовский, микрорайон Трудовая, дома № 1-10, 12-17, 20, 21, 23, ул. Вокзальная, дом № 4, ул. Свобода, дома № 1, 2, 5, 12. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин вручил ключи от новых квартир первым двум семьям — Юрия Боромыкина и Романа Волостных.

Вместе с новоселами Иван Юрьевич осмотрел квартиры. Они современные, с хорошей планировкой, лоджиями, имеют всю необходимую отделку, в них установлены сантехника, кухонная плита для приготовления пищи.

«Мы рады, что уже на выходных начнем переезд. Квартира нам всем очень нравится: светлая, просторная, а уют мы в нее привнесем сами», — сказал Юрий Боромыкин.

В новый 9-этажный дом в микрорайоне Строителей переедут из аварийного жилья 504 человека.

«Дмитровский муниципальный округ продолжает работать над реализацией государственной программы Подмосковья и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже сданы дома в поселках Деденево и Некрасовский. На финишной прямой строительство домов в микрорайоне ДЗФС Дмитрова и микрорайоне Левобережье Яхромы. Всего в этом году новосёлами станут 1566 человек, проживающих в 68 аварийных домах. Дома сдаются с отделкой квартир и благоустройством прилегающей территории», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.