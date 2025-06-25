5 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами по обслуживанию газа за полгода

Жители Московской области могут заключить договор на обслуживание газового оборудования, в том числе его замены, через региональный портал госуслуг. За полгода сервисом воспользовались уже 5 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тыс. рублей. В 2024 году из-за недопусков сотрудников «Мособлгаза» для выполнения работ по проверке газоснабжения в регионе были временно отключены от подачи ресурса более 17 тыс. квартир МКД. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Квалифицированные специалисты газораспределительной организации АО «Мособлгаз» имеют соответствующие допуски и выполняют все работы в соответствии со стандартами и правилами безопасности.

Самовольный ремонт, неправильная установка или демонтаж может повлечь за собой соответствующие последствия.

Вызвать мастера, не выходя из дома, можно при помощи оформления заявки через региональный портал государственных услуг.

На текущий момент на портале представлены 8 услуг в сфере газового обслуживания — поверка приборов учета газа, наладка газового оборудования и другие.

Жителям напомнили, что уклонение от проверок и недопуск сотрудников для их проведения могут поставить под угрозу безопасность жителей всего дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.