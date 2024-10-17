5 млн кубометров мусора вывез регоператор в Каширском кластере в 2024 году

С января по сентябрь силами регионального оператора Каширского кластера с обслуживаемых им территорий вывезены твердые коммунальные отходы общим объемом порядка 5 млн кубометров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Три городских округа занимают лидирующие позиции:

Ленинский — более 1,1 млн куб. м;

Домодедово — более 1,1 млн куб. м;

Коломна — порядка 760 тыс. куб. м.

На втором месте по объему транспортировки отходов в рейтинге — Ступино, Котельники и Кашира. С территорий этих муниципалитетов за 9 месяцев вывезено порядка 993 тыс. куб. метров отходов.

За цифрами кроется труд десятков специалистов, менеджеров, диспетчеров, экипажей мусоровозов и работников КПО. Все они ежедневно стоят на страже чистоты и порядка.

Всего на территории Московской области услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов оказывают 7 региональных операторов.

Ознакомиться с зоной деятельности компаний можно на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.