47 случаев парковки возле контейнерных площадок выявили в Подмосковье на выходных

В период праздников увеличивается число случаев незаконной парковки у контейнерных площадок региона. Одна из причин — посещение Подмосковья гостей из других регионов. Так, с 22 по 23 февраля камеры «Безопасного региона» выявили 47 автомобилей, припаркованных вблизи контейнерных площадок. Для сравнения, за предыдущие выходные было зафиксировано всего 7 нарушений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзора региона.

Больше всего автовладельцев привлечены к административной ответственности на территории следующих округов:

Химки — 21;

Дзержинский — 15;

Лыткарино — 4.

Жителям напомнили, что размещать транспортные средства вблизи контейнерных площадок запрещено. Неправильная парковка создает помехи для проезда спецтехники и вывоза отходов вблизи многоквартирных домов.

В соответствии с кодексом об административных правонарушениях владельцы незаконно припаркованных транспортных средств будут привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Сообщить о нарушениях парковки может каждый — для этого достаточно зайти в раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», записать видео с фиксацией госномера авто и отправить материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.