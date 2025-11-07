40 тыс многоквартирных домов газифицировали в Подмосковье с начала года

С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» подключили 40 тыс. домовладений, построив более 750 километров новых газораспределительных сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. До конца года будут газифицированы 48 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас работы по догазификации ведутся в 75 населенных пунктах региона в разных округах Московской области. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Напомним, Социальная газификация реализуется в 3105 газифицированных населенных пунктах: здесь жители могут подвести газ до границ участков бесплатно.

Главное условие участия в программе — дом должен быть зарегистрирован. Для присвоения адреса подать заявку удобнее всего онлайн — через Росреестр, а также можно обратиться в любой МФЦ.

Чтобы принять участие в президентском проекте, подайте заявку через интерактивную карту газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.