40 подъездов отремонтируют в Егорьевске до конца года

Работы по ремонту подъездов многоквартирных домов в Егорьевске проводятся в рамках областной программы «Формирование современной комфортной городской среды». До конца года запланирован ремонт 40 парадных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме №34 ремонт подъезда не делали более пяти лет.

«Существует необходимый перечень видов работ таких, как замена оконных блоков, ремонт входной группы, замена светильников на энергосберегающие, замена почтовых ящиков, оштукатуривание и покраска стен и потолков», — рассказала главный эксперт управления ЖКХ администрации г. о. Егорьевск Ольга Румянцева.

Цвет стен, по словам заместителя главного инженера участка «Наш дом» Егорьевских инженерных сетей Дениса Банцекина, согласован с жителями и старшим по дому. Также уже выполнены работы по окрашиванию потолка, сейчас проводят подготовительные работы по установке пластиковых окон. Все они снабжены детскими замками для предупреждения несчастных случаев. На ремонт подъезда в этом доме будет затрачено около 2-х миллионов рублей.

В целом на финансирование работ 70% выделяется из внебюджетных источников — это средства, поступающие управляющим компаниям в рамках статьи «содержание жилого помещения». 30% обеспечивает субсидия из бюджетов области и муниципалитета.

Капремонт подъезда в этом доме проводится в штатном режиме согласно графику. Завершить его планируют к концу сентября. Приемку подъезда проведут представители управления технического надзора капитального ремонта и администрации округа и старший по дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.