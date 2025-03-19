4 тыс домовладений в Подмосковье газифицировали с начала года

С начала года по программе «Социальная газификация» подключено к централизованному газоснабжению 4 тыс. домовладений в Московской области. Построено 15 км новых газораспределительных сетей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В марте специалисты «Мособлгаза» проведут строительство по президентскому проекту в 89 населенных пунктах разных муниципальных образований Московской области: Шатуре, Наро-Фоминском, Дмитровском, Талдомском, Ступине и других.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подвести газ до забора бесплатно можно, подав заявку на «Социальную газификацию». Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с «Мособлгазом», в который входят следующие виды работ:

Проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

Строительно-монтажные работы в границах участка;

Техническое обслуживание газового оборудования;

Поставка газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.