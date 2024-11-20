36 инновационных лифтов установили в домах Красногорска в 2024 году

В Красногорске с начала года заменили 36 старых лифтов на новые и комфортные. Всего в регионе насчитывается более 60 тыс. лифтов, более 13,5 тыс. из них заменены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новые лифты установили в Путилково по нескольким адресам: Братцевская, 10, Оптический переулок, 5 и 7, а также на Железнодорожном проезде, 2. В Нахабино подъемники заменили на Красноармейской, 57 и Лесной, 1А.

Рабочие проводили замену лифтов поочередно: пока один лифт находился на ремонте, второй продолжал работать. Новые аппараты отличаются безопасностью, бесшумностью и экономичностью. Они оснащены светодиодными лампами и умными дверями с датчиками.

Все комплектующие для замены лифтов производятся на территории региона. С адресами программы капитального ремонта жители Подмосковья могут ознакомиться на интерактивной карте на сайте фонда капитального ремонта.

Таким образом, власти Московской области продолжают обновлять лифтовой парк региона, делая его более безопасным и комфортным для жителей. Это важная часть программы капитального ремонта, которая позволяет поддерживать инфраструктуру многоквартирных домов в хорошем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.