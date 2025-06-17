350 км кабельных линий обновят в Москве до конца года

В Москве модернизируют систему энергоснабжения. До конца года в городе обновят 350 км кабельных линий, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Вся энергосистема Москвы состоит из 145 тыс. км линий электропередачи, 188 питающих центров и 23 тыс. подстанций. Модернизация помогает обеспечивать ее стабильную работу. При этом фиксируется снижение потребления энергоресурсов.

По словам Собянина, сейчас город сфокусирован на повышении эффективности и безопасности энергосистемы. Создаются дополнительные резервы мощности. Для этого модернизируют ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25.

Также идет реконструкция двух исторических подстанций — «Центральной» и «Раушской» и одной в ТиНАО — «Лебедево». Между тем уже закончены работы на подстанции «Гольяново», а еще специалисты заменили кабельные линии под Москвой-рекой, проложенные 70 лет назад.

Также до конца года планируется проложить свыше 80 км резервных линий для подстанций.

Ранее столичному заводу «Москабель» исполнилось 130 лет. За это время предприятие выпустило порядка 5 млн км кабеля.