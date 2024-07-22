350 домов, построенных по типовым проектам, отремонтируют в Москве в 2024 году

В 2024 году по городской программе капремонта в столице отремонтируют фасады 350 домов, которые возведены по проектам типовых серий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Типовые проекты в городе стали использовать с начала 1960-х годов. Среди них были массовые серии П-3, П-30 или П-44 и еще более узкие, например, «Башня Вулыха».

Капремонт идет в доме №42/2 по улице Ивана Франко. Здание сделано в форме буквы Г, его построили по проекту серии П-55 в 1984 году. В доме проводится ремонт фасада, кровли и внутренних коммуникаций. Фасад планируют покрасить в белый и фиолетово-синий цвета. Внутренние работы закончены.

Дом №20 по улице Шипиловской возвели в 1973 году проекту серии II-49. В нем запланировано отремонтировать фасад и заменить кровлю.

В программу капремонта в Москве всего вошло свыше 29 тыс. домов. Там отремонтируют более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, планируется заменить свыше 115 тыс. лифтов.