29 ярмарок со школьными принадлежностями откроются в Подмосковье

Приближается осень, самое время начать подготовку ребенка к школьному сезону. Традиционно перед началом учебного года в 15 городских округах Московской области, в соответствии с графиком, начнут работу специализированные школьные ярмарки, где можно приобрести все необходимое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом году в регионе откроются 29 ярмарок со школьными принадлежностями, где будет организовано более 1 350 торговых мест. Такой формат пользуется спросом у родителей школьников — в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму, а также товары для творчества.

В городском округе Щелково в рабочем поселке Монино на улице Линейная уже открылась первая ярмарка «Школьный базар», которая будет работать до 18 августа. Еще одна ярмарка начнет работу с 16 августа на улице Железнодорожная. Также с 16 августа откроются ярмарки в Воскресенске на улице Советская, в Люберцах на улице Волковская, с 19 августа — в Ногинске возле городского рынка, в Истре на улице Ленина, в Наро-Фоминске в рабочем поселке Селятино.

Узнать актуальный график работы школьных ярмарок, адреса и точные координаты можно на официальном сайте (в прикрепленном файле).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.