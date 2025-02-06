25 трансформаторных подстанций отремонтируют в Химках в 2025 году

В этом году на территории Химок отремонтируют 25 трансформаторных подстанций. Работы проведут специалисты «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, бригады модернизируют более 10 километров воздушных линий. Особое внимание уделят расчистке трасс и просек. Это позволит снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения.

Также бригады расчистят более 55 гектар трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего.

Ранее в городском округе Химки работники «Мособлэнерго» провели работы, которые позволят обеспечить надежность электроснабжения квартальной котельной. Она находится на Нагорном шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.