24 коммунальных мероприятия провел «Мособлводоканал» на подшефных участках в ДНР
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Надежность сети водоснабжения важна для нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности Донецкой Народной Республики, включая жилые дома, промышленные предприятия, больницы и школы. «Мособлводоканал» продолжает активно помогать подшефным территориям в восстановлении систем ЖКХ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На территории Новоазовского муниципального округа проведено 24 ремонтных мероприятия на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения.
Большую часть работ выполнили на системах водоснабжения:
- провели ревизию электрического оборудования управления погружных насосов на скважинах в с. Казацкое и с. Митьково-Качкары;
- заменили участок трубопровода общей протяженностью 35,5 метров;
- заменили запорную арматуру в мкр. Питомник;
- установили основной элемент ДРК;
- кроме того, устранили заторы на самотечных коллекторах, провели чистку канализационных колодцев, а также ревизию щитов управления насосного оборудования на КНС № 2 в п. Седово.
Бригада команды «Мособлводоканала» состоит из опытных мастеров, которые обеспечивают стабильность и комфорт жителям Донбасса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.