сегодня в 16:59

24 коммунальных мероприятия провел «Мособлводоканал» на подшефных участках в ДНР

Надежность сети водоснабжения важна для нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности Донецкой Народной Республики, включая жилые дома, промышленные предприятия, больницы и школы. «Мособлводоканал» продолжает активно помогать подшефным территориям в восстановлении систем ЖКХ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На территории Новоазовского муниципального округа проведено 24 ремонтных мероприятия на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения.

Большую часть работ выполнили на системах водоснабжения:

провели ревизию электрического оборудования управления погружных насосов на скважинах в с. Казацкое и с. Митьково-Качкары;

заменили участок трубопровода общей протяженностью 35,5 метров;

заменили запорную арматуру в мкр. Питомник;

установили основной элемент ДРК;

кроме того, устранили заторы на самотечных коллекторах, провели чистку канализационных колодцев, а также ревизию щитов управления насосного оборудования на КНС № 2 в п. Седово.

Бригада команды «Мособлводоканала» состоит из опытных мастеров, которые обеспечивают стабильность и комфорт жителям Донбасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.