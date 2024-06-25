23 тыс квартир Богородского округа прошли техобслуживание газового оборудования

«В Богородском округе 66 807 квартир с газом. В них живут примерно 150 тыс. жителей. Газ подается в 1565 многоквартирных домов, в которых ежегодно должно быть проведено техобслуживание газового оборудования», — рассказал генеральный директор городской инженерной службы Дмитрий Гусев.

Сейчас в Богородском округе отключены шесть домов. В других округах цифра выше.

К 1 июня компания «Мособлгаз» с помощью специализированной организации провела техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в 23 тыс. квартир (76%), а также в 520 домах ТО внутридомового газового оборудования (79%).

«Пока эффективность проведения техобслуживания с первого посещения неоптимальная и составляет всего 45-55%. Будет подписан договор с компанией ЕДС ГАРАНТ для оптимизации работы в этом направлении», — отметил Гусев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.