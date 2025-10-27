22% домов Подмосковья перешли на онлайн-голосование собственников за 9 месяцев

Собрания собственников многоквартирных домов (МКД) Московской области переводятся в электронный вид. За девять месяцев в 22% жилого фонда принято решение о проведении всех собраний онлайн, сообщил и. о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

«В 11% (домов — ред.) продолжается голосование в электронном виде. Количество жителей, которых мы защитили электронным голосованием, это 1,6 миллиона человек», — сказал Игорь Даниленко в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что такой способ голосования собственников исключает возможность фальсифицировать результат. Кроме того, процедура прозрачна, так как проводится через систему ГИС ЖКХ.

Даниленко отметил, что воспользоваться электронным голосованием можно на портале ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги Дом», в МФЦ и передать бланк администратору для внесения в ГИС ЖКХ.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.