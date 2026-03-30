2038 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

Свыше 2 тыс. многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют на территории Подмосковья в 2026 году. В том числе планируют заменить 375 лифтов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«В этом году мы должны сделать 2 038 МКД на сумму почти 51 млрд рублей», — сказал Кирилл Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами министерств и ведомств.

Он подчеркнул, что наиболее часто будут проводиться работы по обновлению инженерных систем (1 812), ремонту кровли (1 250) и узлов управления (438). Также будет произведена замена 375 лифтов в МКД.

Министр добавил, что все запланированные на текущий год работы по капремонту должны быть завершены до 15 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.

