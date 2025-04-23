201 котельную модернизируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается реализация самой масштабной в стране программы по модернизации ЖКХ. За 5 лет удастся улучшить условия жизни свыше 5,4 млн жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, госпрограммой «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности в области обращения с отходами» на 2023-2028 годы предусмотрена модернизация 992 объектов теплоснабжения на общую сумму свыше 93,6 млрд. рублей.

«В прошлом году было реализовано 165 краткосрочных мероприятий на 12 млрд. рублей. Деньги направили, в том числе, на модернизацию 185 км тепловых сетей, 37 котельных. В этом году на работы направят свыше 47,9 млрд. рублей. В частности, деньги пойдут модернизацию 387 тепловых сетей, протяженностью 439 км, 201 котельную и ЦТП», — рассказал парламентарий.

Так, масштабные работы предусмотрены в Реутове. Городской округ начал реконструкции котельных, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

В рамках рабочего визита туда приехал Игорь Брынцалов. Вместе с главой Филиппом Науменко спикер регионального парламента проверил работы на котельной № 1.

«В связи с износом оборудования работы по реконструкции здесь начали в марте этого года. Уже демонтировали два котла. Сейчас ведутся работы по третьему. На реконструкцию объекта запланировано потратить свыше 857 млн. рублей, из которых более 691 млн. рублей из бюджета Московской области», — рассказал Брынцалов.

Также он отметил, что после реконструкции котельной качество теплоснабжения повысится для жителей 59 многоквартирных домов, а также для 9 социальных объектов, которые обслуживает котельная.

Филипп Науменко добавил, что в этом году в Реутове запланирована реконструкция котельной № 5 на Юбилейном проспекте и котельной № 6 на улице Победы.

Всего за 2024–2027 годы в Реутове на реконструкцию, строительство и капремонт 26 объектов теплоснабжения планируется потратить свыше 3,2 млрд. рублей.

«Губернатор поставил задачу — довести до жителей информацию обо всем, что происходит. Важно, чтобы у людей было четкое понимание по срокам и каждому этапу работ. Поэтому депутаты регулярно встречаются с жителями, рассказывают о ходе модернизации системы ЖКХ. Также профильный комитет Мособлдумы выезжает с кустовыми совещаниями в округа. В ближайший четверг в стенах Мособлдумы пройдет открытая трибуна, где мы сверим все планы и ответим на вопросы жителей», — сказал Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.