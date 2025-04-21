20 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за передачу показаний счетчиков

Среди клиентов, передавших показания приборов учета через личный кабинет «МосОблЕИРЦ» в течение марта, генератором случайных чисел были определены первые 20 победителей акции «1 999 причин передать показания онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый победитель получит денежный бонус в размере 1999 рублей, зачисленный на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Чтобы увеличить шансы на получение приза, достаточно всего лишь вовремя передать показания счетчиков воды и электроэнергии одним из удобных способов:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону +7 (499) 444-01-00.

Срок подачи показаний установлен до 25 апреля.

Онлайн-передача показаний позволяет значительно упростить процесс расчета коммунальных платежей и исключить возможные трудности с начислениями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.