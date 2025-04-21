20 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за передачу показаний счетчиков
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Среди клиентов, передавших показания приборов учета через личный кабинет «МосОблЕИРЦ» в течение марта, генератором случайных чисел были определены первые 20 победителей акции «1 999 причин передать показания онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Каждый победитель получит денежный бонус в размере 1999 рублей, зачисленный на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.
Чтобы увеличить шансы на получение приза, достаточно всего лишь вовремя передать показания счетчиков воды и электроэнергии одним из удобных способов:
- в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в любом клиентском офисе расчетного центра;
- по телефону +7 (499) 444-01-00.
Срок подачи показаний установлен до 25 апреля.
Онлайн-передача показаний позволяет значительно упростить процесс расчета коммунальных платежей и исключить возможные трудности с начислениями.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.