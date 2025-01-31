20 лифтов заменят в многоквартирных домах Реутова в 2025 году

В 2025 году в городском округе Реутов стартует масштабная замена лифтов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В пяти жилых домах округа модернизируют 20 лифтов. Работы проводит фонд капитального ремонта Московской области.

Замена лифтов запланирована по следующим адресам:

Юбилейный проспект, д. 69;

ул. Калинина, д. 20;

ул. Новая, д. 19;

ул. Октября, д. 1;

ул. Победы, д. 30.

Все новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Они оснащены энергосберегающим освещением, антивандальными кабинами, «умными датчиками» на дверных проемах и обеспечивают плавный и тихий ход. Оборудование произведено в России и Беларуси, что исключает риски сбоев поставок комплектующих.

Важно отметить, что в рамках программы капитального ремонта в Подмосковье уже заменили более 13 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Теперь регион переходит к модернизации лифтового оборудования, срок службы которого подходит к завершению.

Обновление лифтового парка в Реутове — это не только комфорт и безопасность для жителей, но и важный шаг в улучшении городской инфраструктуры.

С адресной программой капитального ремонта можно ознакомиться на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.