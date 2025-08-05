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20 км теплосетей меняют в Можайском округе перед отопительным сезоном

В Можайском округе идет активное обновление теплосетей перед отопительным сезоном. Коммунальщики ведут замену участков теплотрасс. Специалисты «Мособлтепло» прокладывают современные пластиковые трубы. Работы уже ведутся на улице 20 Января, у дома № 28. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам генерального директора «Мособлтепло» Андрея Королева, перед сезоном был проведен анализ коммуникаций. Замена изношенных сетей, которые могли не выдержать зимних нагрузок — ключевой этап подготовки. Это обеспечит надежное тепло- и водоснабжение жителей зимой.

Работы еще продолжаются в поселках Центральной усадьбы совхоза Синичино и Строитель, а также по нескольким адресам в Можайске.

Всего в округе планируется обновить почти 20 км теплосетей и провести профилактику на 61 котельной.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.