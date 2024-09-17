20 км газораспределительных сетей реконструировано в Подмосковье

В рамках реализации программы губернатора «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты «Мособлгаза» реконструировали еще один газопровод высокого давления, который проходит по границе Павлово-Посадского г. о. и Ногинска: в деревнях Кузнецы и Буньково, где проживают более 130 человек, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В целом с начала года реконструировано уже 20 км газораспределительных сетей, расположенных в 22 населенных пунктах Подмосковья. Это позволило повысить надежность газоснабжения для 3,5 тыс. жителей. Всего до конца года специалистами «Мособлгаза» будет обновлено 35 км газопроводов, обеспечивающих теплом более пяти тысяч человек.

Также в рамках указанной программы ведутся работы по прокладке газораспределительных сетей в населенных пунктах, где ранее не было газа. На этот год запланирована газификация 70 населенных пунктов Подмосковья.

На данный момент «Мособлгаз» эксплуатирует газораспределительную сеть протяженностью почти 63 тыс. км, которая ежегодно в среднем увеличивается на одну тысячу километров благодаря строительству новых газопроводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.