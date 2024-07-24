18 фасадов многоквартирных домов отремонтируют в Долгопрудном в этом году

В 2024 году в городском округе Долгопрудный будет отремонтировано 18 фасадов многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта. Этот значительный шаг продолжает многолетнюю работу по улучшению жилых условий в Подмосковье, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что на территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов.

«С начала реализации программы капитального ремонта отремонтировано более 4 тыс. фасадов многоквартирных домов», — уточнил министр.

В рамках программы капремонта 2024 года в Долгопрудном запланировано отремонтировать фасады по следующим адресам: пер. Пионерский, дом №2; ул. Комсомольская, дом №12; ул. Октябрьская, дома №№4 и 8; ул. Первомайская, дом №17А; ул. Циолковского, дома №№12, 20/14, 22; ш. Московское, дом №31 и др.

Всего до конца года Фондом капитального ремонта Московской области в городском округе будет отремонтировано 23 фасада.

Ремонт фасада включает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида.

«Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел „Карта“ на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением», — подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов на 2024 год на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.