16,7 тыс МКД в Подмосковье перешли на электронные собрания собственников

Жители Московской области постепенно переходят от очных собраний к цифровым решениям. По итогам завершившихся общих собраний собственников, в более чем 16,7 тыс. многоквартирных домах все последующие вопросы управления будут решаться через систему электронного голосования ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Общая площадь жилья, где уже принято это решение, составляет 100,8 млн кв. м. Так, цифровой регламент управления уже закреплен для 34% многоквартирного фонда региона.

Процесс преобразований продолжается. В настоящее время ОСС по тому же вопросу проходят еще в 4,5 тыс. МКД с общей площадью 30,8 млн кв. м. Их итоги будут подведены в ближайшее время.

«Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Переход на платформу ГИС ЖКХ меняет традиционный формат домовых собраний. Собственники получают возможность участвовать в голосовании по вопросам содержания имущества, выбору управляющих организаций и утверждению тарифов дистанционно, в любое удобное время, без необходимости очных встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.