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15 участков остаются затопленными в СНТ Истры, но вода постепенно уходит

Подтопления по-прежнему наблюдаются на 15 участках в СНТ в муниципальном округе Истра, но вода постепенно уходит. Жителям садоводческого некоммерческого товарищества предлагали эвакуацию, но те отказались, сообщает пресс-служба администрации округа.

СНТ расположено в пойме реки Песочная, в низине. Собравшаяся там вода постепенно уходит.

Подъезд к СНТ имеется. С председателем товарищества поддерживается связь.

Ранее Baza опубликовала пост о том, что в СНТ после окончания ливня вода якобы осталась в домах. Там отмечали, что «мост затоплен» — уехать на авто нельзя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.