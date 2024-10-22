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15 тыс рублей выиграли жители Подмосковья за подписку на электронный счет

Определились 10 победителей акции «Счастливая подписка». В розыгрыше призов приняли участите те, кто в сентябре подписался на доставку электронных счетов МосОблЕИРЦ. Каждый победитель получит 1 500 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг. Выигравшие номера можно посмотреть здесь. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Чем электронный счет лучше бумажного?

доставляется на электронную почту;

доступен для скачивания за любой период;

не потеряется и не придет в негодность;

сохраняет деревья и снижает количество отходов;

счет легко оплатить, в том числе в личном кабинете — без банковской комиссии.

Как стать участником акции:

подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Платежи» в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде»;

подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку в личном кабинете в разделе «Профиль».

Акция «Счастливая подписка» продлится до 31 декабря 2024 года. Розыгрыш призов проводится каждый месяц. В ноябре генератор случайных чисел выберет новую десятку победителей из числа тех, кто до конца октября примет решение отказаться от бумажного счета в пользу электронного.

Узнать подробности можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе акции.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.