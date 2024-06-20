15 километров теплотрасс планируют заменить в Балашихе до конца 2026 года

До конца 2026 года в Балашихе планируется заменить 15 км теплотрасс, передает пресс-служба администрации городского округа.

Об этом стало известно на муниципальном форуме «Управдом».

Представители министерства по содержанию территорий Московской области и администрации Балашихи, сотрудники управляющих компаний и председатели Советов многоквартирных домов встретились в Общественно-политическом центре микрорайона Железнодорожный. В ходе рабочей встречи обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, ремонт котельных, модернизацию сетей теплоснабжения, благоустройство дворовых территорий, модернизацию детских игровых площадок.

Начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова сообщила, что котельные округа заблаговременно готовят к отопительному сезону, идёт промывка теплосетей. В 2024–2026 годах планируют заменить 15 километров теплотрасс.

«В 2024 году запланированы беспрецедентные работы по модернизации инженерной инфраструктуры. Эта программа у нас рассчитана на 2024–2026 годы. В этом году основной акцент сделан на систему теплоснабжения — мы модернизируем тепловые сети, которые давно нуждались в ремонте. Это позволит нам спокойно войти в новый отопительный период», — сказала Юлия Смирнова.

Также в Балашихе планируют комплексно благоустроить 20 дворов. Все работы были предварительно согласованы с жителями. В числе самых частых пожеланий — увеличение числа парковочных мест для автотранспорта, установка фонарей, обустройство пешеходных маршрутов. Помимо этого, в каждом из этих дворов появятся детские площадки.

Форум «Управдом» проводят в Балашихе с 2015 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый форум был областным, затем было принято решение проводить его ежеквартально в каждом муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.