14 экопунктов для использованных бутылок установили в округе Истра

Экопункты позволяют вернуть во вторичный оборот максимальный объем ресурсов — до 90% чистой тары. Сданные материалы сразу попадают на переработку в отсортированном виде, минуя мусорное ведро и контейнер. Еще важнее, что все это не попадает на полигон. Так, в округе Истра установлены 14 экопунктов для использованных алюминиевых и пластиковых бутылок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Те, кто пользуется фандоматами, вносят свой вклад в доброе и важное движение по раздельному сбору отходов.

Экологи Подмосковья подсчитали, что за 4 года фандоматы, установленные в регионе, способствовали сокращению выбросов углекислого газа на 860 тонн.

На территории Московской области установлен 761 экопункт в 43 городских округах.

В округе Истра они располагаются по адресам:

г. Истра, ул. Ленина, д. 65, ВкусВилл

с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 1, ВкусВилл

д. Новинки, д. 115, стр. 2, ТЦ Павлово Подворье

с. Новопетровское, ул. Кооперативная, д. 5, Истринское РАЙПО

м. о. Истра, 56-й км а/д М-9 Балтия, д. 3, ТЦ РУСЬ-57

г. Истра, ул. Панфилова, д. 7, ТЦ Новоиерусалимский (Истринское РАЙПО)

п. Северный, д. 6А, Истринское РАЙПО

г. Истра, площадь Урицкого, д. 1А, ТЦ Цум

г. Истра, ул. Московская, д. 56, ТК Гранд-Истра («Экопром»)

д. Покровское, ул. Центральная, д. 27, к. 1, ТЦ Покровский

д. Покровское, ул. Центральная, д. 33, к. 7, Аутлет Новая Рига

с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 76/3, ТЦ Бессарабка

г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 10, ТЦ Восход

г. Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 14, Истринское РАЙПО

Важно, что все вторичные ресурсы, попадающие в фандоматы, готовы к переработке: из них делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.