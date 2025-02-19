14 экопунктов для использованных бутылок установили в округе Истра
Фото - © пресс-служба м.о. Истра
Экопункты позволяют вернуть во вторичный оборот максимальный объем ресурсов — до 90% чистой тары. Сданные материалы сразу попадают на переработку в отсортированном виде, минуя мусорное ведро и контейнер. Еще важнее, что все это не попадает на полигон. Так, в округе Истра установлены 14 экопунктов для использованных алюминиевых и пластиковых бутылок, сообщает пресс-служба администрации округа.
Те, кто пользуется фандоматами, вносят свой вклад в доброе и важное движение по раздельному сбору отходов.
Экологи Подмосковья подсчитали, что за 4 года фандоматы, установленные в регионе, способствовали сокращению выбросов углекислого газа на 860 тонн.
На территории Московской области установлен 761 экопункт в 43 городских округах.
В округе Истра они располагаются по адресам:
- г. Истра, ул. Ленина, д. 65, ВкусВилл
- с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 1, ВкусВилл
- д. Новинки, д. 115, стр. 2, ТЦ Павлово Подворье
- с. Новопетровское, ул. Кооперативная, д. 5, Истринское РАЙПО
- м. о. Истра, 56-й км а/д М-9 Балтия, д. 3, ТЦ РУСЬ-57
- г. Истра, ул. Панфилова, д. 7, ТЦ Новоиерусалимский (Истринское РАЙПО)
- п. Северный, д. 6А, Истринское РАЙПО
- г. Истра, площадь Урицкого, д. 1А, ТЦ Цум
- г. Истра, ул. Московская, д. 56, ТК Гранд-Истра («Экопром»)
- д. Покровское, ул. Центральная, д. 27, к. 1, ТЦ Покровский
- д. Покровское, ул. Центральная, д. 33, к. 7, Аутлет Новая Рига
- с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 76/3, ТЦ Бессарабка
- г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 10, ТЦ Восход
- г. Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 14, Истринское РАЙПО
Важно, что все вторичные ресурсы, попадающие в фандоматы, готовы к переработке: из них делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.