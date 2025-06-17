14 дел в области жилищного надзора рассмотрено в Подмосковье за неделю

Руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за прошедшую неделю было рассмотрено 14 дел об административных правонарушениях в отношении организаций, осуществляющих свою деятельность на территории восьми городских и муниципальных округов: Электросталь, Королев, Щелково, Дмитров, Черноголовка, Красногорск, Солнечногорск, Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.