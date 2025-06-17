14 дел в области жилищного надзора рассмотрено в Подмосковье за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за прошедшую неделю было рассмотрено 14 дел об административных правонарушениях в отношении организаций, осуществляющих свою деятельность на территории восьми городских и муниципальных округов: Электросталь, Королев, Щелково, Дмитров, Черноголовка, Красногорск, Солнечногорск, Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Темы нарушений:
- ненадлежащее содержание общедомового имущества многоквартирных домов;
- задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями.
Окончательное решение вынесено по 11 административным делам, 3 дела — были отложены. Предупреждения были объявлены в качестве наказания по 1 административному делу.
В итоге общая сумма наложенных штрафов составила более 1,5 млн рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.