13 тыс общественных пространств убрали коммунальщики Подмосковья за неделю

В период с 28 октября по 3 ноября согласно графику выполнена ручная уборка 12 596 дворовых территорий и общественных пространств на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего объектов убрано в Балашихе — 606, Химках — 578, а также в Коломне и Красногорске, где приведено в соответствие 507 и 474 участков.

Каждый день сотрудники коммунальной службы начинают свой рабочий день с 5 часов утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам.

С первым снегом работы по ручной уборке включают в себя не только подметание смета и листвы, очистку урн, сбор и вынос крупного мусора на контейнерные площадки, но и устранение снежных покровов на козырьках входных групп МКД и лестничных маршах на придомовых территориях.

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляет надзорную деятельность по итогам выполнения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.