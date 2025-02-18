115 единиц новой техники поступило в автопарк коммунальных систем Подмосковья

За последние два года автопарк подведомственного министерству ЖКХ ГУП МО «КС МО» пополнился 115 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе поступившего транспорта:

каналопромывочные и илососные машины;

экскаваторы и самосвалы;

автомобильные краны;

автоцистерны и краны манипуляторы;

автогрейдер;

газели бортовые и фургоны.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность обновления парка спецтехники. Благодаря новым специальным техническим средствам повышается эффективность работы специалистов, а также сокращается время проведения работ.

Техника обеспечивает бесперебойное функционирование важных объектов жизнеобеспечения, функционирование сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, находящихся в зоне эксплуатации предприятия.

Техника распределена в 10 филиалов ГУП МО «КС МО», расположенных в 7 городских округах:

г. о. Орехово-Зуево;

г. о. Богородский;

г. о. Шатура;

г. о. Электросталь;

г. о. Лосино-Петровский;

г. о. Павловский Посад;

г. о. Егорьевск.

филиал «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск»;

филиал «Восточная система водоснабжения».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.