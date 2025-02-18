115 единиц новой техники поступило в автопарк коммунальных систем Подмосковья
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За последние два года автопарк подведомственного министерству ЖКХ ГУП МО «КС МО» пополнился 115 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В числе поступившего транспорта:
- каналопромывочные и илососные машины;
- экскаваторы и самосвалы;
- автомобильные краны;
- автоцистерны и краны манипуляторы;
- автогрейдер;
- газели бортовые и фургоны.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность обновления парка спецтехники. Благодаря новым специальным техническим средствам повышается эффективность работы специалистов, а также сокращается время проведения работ.
Техника обеспечивает бесперебойное функционирование важных объектов жизнеобеспечения, функционирование сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, находящихся в зоне эксплуатации предприятия.
Техника распределена в 10 филиалов ГУП МО «КС МО», расположенных в 7 городских округах:
- г. о. Орехово-Зуево;
- г. о. Богородский;
- г. о. Шатура;
- г. о. Электросталь;
- г. о. Лосино-Петровский;
- г. о. Павловский Посад;
- г. о. Егорьевск.
- филиал «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск»;
- филиал «Восточная система водоснабжения».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.