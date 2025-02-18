115 единиц новой техники поступило в автопарк коммунальных систем Подмосковья

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

За последние два года автопарк подведомственного министерству ЖКХ ГУП МО «КС МО» пополнился 115 единицами коммунальной техники, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе поступившего транспорта:

  • каналопромывочные и илососные машины;
  • экскаваторы и самосвалы;
  • автомобильные краны;
  • автоцистерны и краны манипуляторы;
  • автогрейдер;
  • газели бортовые и фургоны.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность обновления парка спецтехники. Благодаря новым специальным техническим средствам повышается эффективность работы специалистов, а также сокращается время проведения работ.

Техника обеспечивает бесперебойное функционирование важных объектов жизнеобеспечения, функционирование сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, находящихся в зоне эксплуатации предприятия.

Техника распределена в 10 филиалов ГУП МО «КС МО», расположенных в 7 городских округах:

  • г. о. Орехово-Зуево;
  • г. о. Богородский;
  • г. о. Шатура;
  • г. о. Электросталь;
  • г. о. Лосино-Петровский;
  • г. о. Павловский Посад;
  • г. о. Егорьевск.
  • филиал «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск»;
  • филиал «Восточная система водоснабжения».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.