«Злая шутка»: нарколог раскрыл, что нельзя употреблять перед тестом на наркотики

Нарколог Тарасов посоветовал не принимать перед тестом на наркотики ибупрофен

Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) проводится не только алкоголикам, наркоманам и людям под следствием, оно может потребоваться при получении разрешения на оружие или приеме на работу, участникам ДТП, будущим охранникам и опекунам, военнослужащим и не только. Психиатр-нарколог клиники доктора Исаева Сергей Тарасов рассказал, какие лекарственные препараты и продукты могут дать положительный результат при проверке на наркотики, сообщает «Секрет фирмы» .

На анализ ХТИ берут чаще всего мочу или кровь, реже — собирают пот и волосы. По словам врача, самые близкие к наркотикам препараты — седативные средства и транквилизаторы.

«Прием препаратов с фенобарбиталом (например, корвалола и валокордина), анксиолитиков (феназепам, диазепам, лоразепам) дают положительную реакцию теста», — отметил Тарасов.

По его словам, положительный результат также могут дать антидепрессанты, нейролептики и антипсихотики, в том числе амитриптилин, флуоксетин, кветиапин и венлафаксин.

Ложноположительные результаты могут давать и некоторые обезболивающие и противовоспалительные препараты, например, ибупрофен, а также анальгетики и лекарства от кашля, в составе которых есть кодеин, предупредил нарколог.

По его словам, «злую шутку» могут сыграть и средства против ОРВИ, содержащие бутамират, а еще популярные порошки от простуды, в которых обычно содержатся обезболивающие и антигистаминные средства.

Повлиять на тест также могут антибиотики — ципрофлоксацин и левофлоксацин — и даже противоязвенное — омепразол, уточнил психиатр. Так что если идет прием каких-либо препаратов в момент сдачи теста, нужно заранее предупредить об этом.

Кроме того, некоторые продукты тоже способны повлиять на тестирование: выпечка с маком, острые и жирные блюда, добавил специалист.