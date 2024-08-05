Жуткие шрамы вокруг сосков: москвичку изуродовали при послеродовой пластике

Жительница столицы обвинила московского врача в халатности. По ее словам, медик изуродовал ей грудь и живот при послеродовой пластике, сообщает SHOT .

34-летняя пациентка в 2023 году обратилась к хирургу. Она планировала сделать подтяжку груди без имплантов и липомоделирование зоны живота. Операцию маме двоих детей оценили в 375 тыс. рублей. Пациентке пришлось взять кредит на пять лет с выплатой 9500 ежемесячно.

Прооперировали девушку в сентябре 2023 года, однако результатом москвичка оказалась недовольна. У нее не проходили жуткие рубцы на груди, жир с живота не ушел. Пациентка повторно обратилась к хирургу, ей предложили сделать повторную и уже бесплатную операцию, но она отказалась, попросив вернуть деньги.

Деньги девушке не вернули, сейчас она подает в суд и выплачивает кредит. Пациентка также пытается восстановиться после неудачной пластики, поскольку грудь у нее обвисла еще сильнее, а шрамы не прошли.