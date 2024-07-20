Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на слухи об очередной операции

В Сети распространилась информация, что онкобольной журналист Отар Кушанашвили готовится к очередной операции, однако эти данные оказались неверными. Блогер назвал настоящую причину своего визита в больницу, пишет StarHit .

Кушанашвили заявил, что сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности. На самом деле он поехал в больницу, чтобы узнать план дальнейшего лечения: какие уколы и капельницы нужно ставить, в какой последовательности, а также сколько всего будет процедур химиотерапии.

Кушанашвили рассказал правду о визите в больницу после того, как футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah на видео обсудили его здоровье.

«Сегодня не операция. Не надо героизации. Сегодня выяснение, как долго будет перетечь река Волга. Как я умею фольклор подключать! Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии. Не надо делать из меня человека, который четыреста операций прошел», — пояснил журналист.

Неделю назад стало известно, что Кушанашвили выписали из больницы. Несколько недель он проведет дома.