Жизненно важные лекарства в России начнут закупать по новому механизму

Министерство финансов внесло изменения в правила приобретения жизненно важных лекарств на госзакупках. Они начнут работать со следующего года, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Во время приобретения медикаментов с 2025 года будет использоваться принцип «второй лишний». Согласно ему, преимущество при госзакупках будет отдаваться лекарствам, произведенным в России и ЕАЭС.

Если в конкурсе, помимо производителей препаратов отечественного производства, участвуют иностранные компании, то их заявки автоматически будут отклоняться. Использовать принцип «второй лишний» будут с 1 июля 2025 года. В данный момент проект постановления еще согласовывается.

Ранее пациентам из Москвы выдали около 21 млн медицинских изделий. Инвесторы поставили их в социальные и медицинские учреждения по офсетным контрактам.