Жизненно важное обследование: какие методы помогают выявить рак легких

Онколог: риск развития рака легких снижается через 5 лет после отказа от курения

На ранних стадиях рак легких часто не проявляет очевидных симптомов. Как отметила врач-онколог из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Виктория Шабинская, характерные признаки болезни, такие как хронический кашель, наличие крови в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затрудненное глотание, частые пневмонии и необъяснимая потеря веса, обычно появляются на более поздних стадиях, сообщает RuNews24.ru .

Их продолжительное существование должно стать поводом для обращения к врачу и проведения диагностики. Врач подчеркнула, что массовый скрининг на рак легких не осуществляется. Например, флюорография не служит эффективным методом раннего выявления этой болезни.

Наиболее подходящим методом для обследования считаются низкодозные компьютерные томографии грудной клетки для высокорисковых групп, к которым относятся мужчины-курильщики старше 55 лет с большим стажем. Кровяные маркеры, как потенциальные индикаторы, пока не обладают необходимой чувствительностью для ранней диагностики.

Курение остантся главным фактором риска, увеличивая вероятность заболевания, особенно у постоянно курящих мужчин. Риск рака легких значительно возрастает к 70-75 годам, хотя до 40 лет он остается низким. При прекращении курения риск значительно снижается, особенно через 10-15 лет, хотя полностью компенсировать его не удается.

«Риск снижается примерно после 5 лет от отмены, что наблюдается даже при „поздней“ отмене», — добавила эксперт.

Пассивное курение также увеличивает риск развития не только рака легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что риск заболевания у женщин, чьи мужья курят, возрастает в 1,5-3 раза в зависимости от интенсивности курения.