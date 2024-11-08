Жизнь блогерши Аллы Брулетовой спасли швейцарские врачи

25-летняя «девушка Bentley», блогерша и модель Алла Брулетова чуть не умерла из-за инсульта. Ее жизнь спасли доктора в Швейцарии, сообщает SHOT .

В 18 лет у Брулетовой был инсульт. После этого ее здоровье проверяли доктора в РФ и Швейцарии.

У девушки с рождения были проблемы с клапаном в сердце. Из-за этого появился тромб, что чуть не привело к ее гибели.

Во время занятий в фитнес-клубе у Брулетовой случился ишемический инсульт, ее парализовало. Какое-то время звезда даже пробыла в инвалидном кресле.

Затем Брулетова отправилась в швейцарскую Женеву. Там ей прооперировали сердце, чтобы не допустить еще одного инсульта. То медицинское вмешательство прошло успешно. Брулетова проходит восстановление в медклинике.

Ранее врачи подмосковного Красногорска провели операцию на сердце ребенку весом 800 г. Они сделали клипирование открытого протока между аортой и легочным стволом.