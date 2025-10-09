Жительницы Богородского округа могут обследоваться благодаря новому маммографу

У жителей Богородского округа начиная с этого года появилась возможность удобно и быстро, в комфортных условиях пройти обследование, воспользовавшись услугами нового мобильного маммографа. Установка позволяет проводить диагностику вне стационара — прямо на выезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот маммограф используется в первую очередь для раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение.

Новый мобильный комплекс отечественного производства поставлен в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Передвижной маммографический комплекс состоит из процедурной с рентгенозащитной перегородкой, комнаты управления рентген-лаборанта и санузла. Комплекс оснащен мебелью и техникой, необходимой для проведения выездного обследования, оборудован системами энергообеспечения, отопления, вентиляции и кондиционирования, противопожарной сигнализации.

По словам главного врача Ногинской больницы Сергея Лившица, передвижной комплекс позволил значительно расширить охват населения профилактическими осмотрами. Выезды осуществляются по всему Богородскому округу, включая сельские ФАПы и амбулатории округа.

В октябре прием пройдет в следующих населенных пунктах, с 9:00 до 13:00. 9 октября и 16 октября — в г. Старая Купавна, ул. Матросова, 15.

14 и 23 октября — в п. Обухово, Фрунзе, 38. 21 и 30 октябре он будет в Ногинске, в поликлинике по ул. Комсомольской, 59. А 28 октября в г. Электроугли, ул. Марьинская, 35.

Планируемая пропускная способность мобильного кабинета — до 18 пациентов в день.

Записаться на маммографию можно через кабинет профилактики структурного подразделения ГБУЗ Московской области «Ногинская больница» или по назначению врача-гинеколога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.