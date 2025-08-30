Жительница Нидерландов стала видеть драконов вместо людей из-за поражения мозга

В Нидерландах 52-летняя местная жительница с детства видела драконьи морды место человеческих лиц. Это связано с редким заболеванием, с которым удалось справиться благодаря таблеткам, сообщает Live Science .

Как рассказала женщина, сначала при встрече лица людей казались ей обычными. Но затем они всегда превращались в черные морды мифических рептилий с заостренными ушами и огромными глазами, которые могли быть ярко-желтыми, зелеными, синими или красными. Галлюцинации мучают пациентку с детства и мешают нормально общаться с окружающими.

Врачи провели комплексное обследование мозга пациентки в поисках точного диагноза. В ходе МРТ были выявлены множественные поражения в области лентикулярного ядра. Эти повреждения могут вызывать нарушения внимания и памяти, а также связаны с риском развития шизофрении.

Кроме того, медики заметили повышенную активность в отделах мозга, отвечающих за обработку визуальной информации, включая восприятие цветов и лиц.

У пациентки выявили прозопометаморфопсию — неврологическое расстройство, при котором искажается восприятие лиц. Ей назначили медикаментозное лечение. По словам пациентки, через 3 года после начала терапии галлюцинации значительно уменьшились.

