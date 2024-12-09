Жителям Подмосковья рассказали о пользе паллиативной помощи нуждающимся

В современном мире люди не привыкли задумываться о том, сколько людей живет с ограниченными возможностями и с какими проблемами ежедневно им приходится сталкиваться. Более 1 млрд человек на нашей планете имеют ту или иную форму инвалидности, более 100 млн инвалидов — дети. 3 декабря прошел международный день инвалидов, призванный привлечь внимание людей к нуждам и желаниям этой группы населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Задача государства и каждого члена общества в отдельности — помогать инвалидам социализироваться и реализовываться в учебе, работе, творчестве, взаимоотношениях. Задача людей с ограниченными возможностями — не опускать руки и быть активными вопреки всему. В первую очередь нужно быть физически активными.

«Паллиативная помощь — это комплекс мероприятий разной направленности, который помогает паллиативным пациентам сохранять независимость и активность, что в свою очередь способствует лучшему эмоциональному и физическому состоянию», — прокомментировала специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Ирина Аристархова.

Все вопросы о школах можно задать на портале palliative.zdrav.mosreg.ru, а также по телефону горячей линии координационного центра паллиативной помощи: 8 (498) 683-83-83 .



В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений – это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.