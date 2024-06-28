Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь себя от теплового удара

Чтобы спастись от теплового удара, нужно ограничить пребывание на открытых площадках днем и не употреблять в жару спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-терапевт Серпуховской больницы Азиза Айилчиева рассказала, что тепловое истощение возникает, когда человек долго находится в условиях повышенной температуры, и в его организм не поступает достаточное количество жидкости. При этом кожа покрывается холодным потом, быстро возникает сильная слабость, у человека кружится голова, его тошнит.

«Тепловой удар — более серьезное состояние. Оно развивается, когда организм не может себя охладить: не помогает ни потоотделение, ни другие физиологические механизмы. Сильнее всего тепловому удару подвержены дети и пожилые люди. Риск увеличивают сердечно-сосудистые и другие хронические, острые заболевания. Не рекомендуется выходить на улицу в пик солнечной активности», — пояснила врач.

Кроме того, она отметила, что гулять лучше до 10 утра или после 17:00. В остальную часть дня лучше заняться чем-то в помещении, хорошо если в нем будет работать кондиционер или вентилятор. Плотные шторы на окнах задерживают 80% солнечных лучей, но не стоит забывать о необходимости хорошего проветривания.

Первая помощь при тепловом ударе:

1. Увести или унести человека в тень или ближайшее прохладное помещение, положить на спину, приподнять голову;

2. Освободить от мешающей нормальному дыханию одежды;

3. На лоб наложить компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки, протирать тело холодной водой;

3. Если человек без сознания, к носу можно поднести вату, смоченную нашатырным спиртом или уксусом;

4. Если человек находится в сознании, небольшими порциями необходимо давать пить прохладную воду (категорически запрещены сладкие газированные напитки, кофе, алкоголь)

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.