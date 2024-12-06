Жителям Подмосковья пояснили, что такое хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких является неизлечимой болезнью. Заболевание входит в топ неинфекционных болезней, уносящих здоровье и жизни жителей планеты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В координационном центре паллиативной помощи Московской области рассказали, что при первой стадии комплексное лечение сохранит стандартную продолжительность жизни, во второй стадии прием препаратов становится постоянным, нормальная жизнедеятельность ограничена, на третьей стадии средний прогноз составляет 7–10 лет жизни, а при четвертой стадии половина больных погибает в течение года.

Симптомы болезни можно облегчить, отказавшись от курения, исключив воздействие загрязненного воздуха и пройдя вакцинацию для предупреждения инфекций. Также качество жизни поддерживают при помощи лекарственных препаратов, кислородной терапии и легочной реабилитации. ХОБЛ лучше предупредить, поэтому необходимо помнить о важности регулярной диспансеризации и вакцинации от коклюша, гриппа и пневмококковой инфекции.

При сатурации — насыщении кислородом — менее 90%, необходимо обратиться в координационный центр паллиативной медицинской помощи для получения статуса паллиативного пациента. Его сотрудники все подробно расскажут и помогут на каждом этапе. Телефон горячей линии координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83, также можно оставить заявку на портале паллиативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.