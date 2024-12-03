Жителям Подмосковья назвали преимущества электронных рецептов на лекарства

Рецепты на льготные лекарства в Московской области оформляются в электронном виде. Сделать это можно на приеме у врача или через интернет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-приеме.

В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по номеру 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.