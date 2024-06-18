Жителям Подмосковья напомнили, как избежать заражения ботулизмом

В связи с участившимися случаями заражения ботулизмом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области опубликовала правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать смертельно опасной болезни.

Ботулизмом называют острое пищевое отравление, которое возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих яд бактерий Clostridium botulinum. Эти микробы часто встречаются в природе и окружающей среде в виде спор.

Они устойчивы к переменам в окружающей среде, замораживанию и высушиванию. Поэтому в сезон летних заготовок особенно важно придерживаться простых правил для профилактики ботулизма.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать консервы с рук на стихийных рынках. Перед употреблением консервированных продуктов их нужно прокипятить в течение 25 минут — за это время разлагается токсин. Перед вскрытием банки необходимо осмотреть на вздутие. Если оно имеется, лучше отказаться от поедания таких продуктов.

Ягоды, овощи, фрукты и грибы важно хорошо отмыть от земли. Если они испортились — консервация недопустима. Грибы нельзя солить в герметически закрытых банках.

Что касается рыбы, после улова ее нужно выпотрошить и промыть проточной водой. Обязательно хранить ее в холоде.

Число подхвативших ботулизм в Подмосковье выросло до 20. Все госпитализированные находятся в подведомственных областному Минздраву учреждениях. Министерство держит ситуацию на контроле.