Жители Воскресенска сдадут кровь 10 и 11 июня

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Донорская акция пройдет в городском округе Воскресенск 10 и 11 июня в преддверии Всемирного дня донора крови. Сдать кровь можно будет с 8:00 до 13:00 по адресу Больничный проезд, дом 5, корпус 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Воскресенск присоединился к масштабной донорской акции, приуроченной к Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Инициатива направлена на поддержку пациентов, нуждающихся в переливании крови.

«Сдаю кровь уже не первый раз, и это невероятное чувство, когда понимаешь, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь», — отметила жительница Воскресенска Лилия Крылова.

Акция проходит при поддержке «Волонтеров Подмосковья», министерства информации и молодежной политики и министерства здравоохранения региона.

«Каждая донация — вклад в спасение человеческих жизней. Это действительно большое и важное дело. Спасибо каждому, кто уже откликнулся и готов прийти», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.