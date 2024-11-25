Жители Реутова могут пройти бесплатный онкоскрининг

30 ноября все желающие могут прийти в Центр, по адресу: Юбилейный проспект, д. 80, и без записи получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти такие важные обследования, как: диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследования, ПСА-тест на рак простаты.

Проверить свое здоровье можно будет с 9:00 до 14:00. Обследоваться могут все желающие старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Центр амбулаторной онкологической помощи с хирургией в Реутове на базе поликлиники № 2 открылся в 2022 году. Оснащение современной медицинской техникой позволяет в кратчайшие сроки обследовать пациентов. В центре выполняются все виды биопсии, а также КТ, МРТ, УЗИ, маммография и эндоскопические обследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.