Жители Раменского округа бесплатно смогут проверить свои сосуды 16 ноября
Фото - © ГБУЗ МО Раменская больница
День открытых дверей, посвященный диагностике сосудов нижних конечностей, пройдет 16 ноября в Центральной поликлинике Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В этот день жители Раменского округа смогут получить консультацию к. м. н., заместителя главного врача по хирургии, сердечно-сосудистого хирурга, хирурга-флеболога, кардиоваскулярного хирурга, флеболога-хирурга Александра Пронченко и пройти УЗИ исследование вен нижних конечностей.
Извитые расширенные вены, ночные судороги в икроножных мышцах, тяжесть в ногах, отечность щиколоток к вечеру, — все это тревожные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.
«Диагностика позволяет выявить нарушение кровообращения на начальном этапе и предпринять меры, направленные на предотвращение прогрессирования сосудистого заболевания», — отметил Александр Пронченко.
Запись на День открытых дверей осуществляется по телефону: 8 (926) 176-87-35 и по адресу: г. Раменское, ул. Махова, дом № 14/2, 5 этаж, 504 каб.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.