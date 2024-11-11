Жители Раменского округа бесплатно смогут проверить свои сосуды 16 ноября

сегодня в 13:20

День открытых дверей, посвященный диагностике сосудов нижних конечностей, пройдет 16 ноября в Центральной поликлинике Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день жители Раменского округа смогут получить консультацию к. м. н., заместителя главного врача по хирургии, сердечно-сосудистого хирурга, хирурга-флеболога, кардиоваскулярного хирурга, флеболога-хирурга Александра Пронченко и пройти УЗИ исследование вен нижних конечностей.

Извитые расширенные вены, ночные судороги в икроножных мышцах, тяжесть в ногах, отечность щиколоток к вечеру, — все это тревожные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.

«Диагностика позволяет выявить нарушение кровообращения на начальном этапе и предпринять меры, направленные на предотвращение прогрессирования сосудистого заболевания», — отметил Александр Пронченко.

Запись на День открытых дверей осуществляется по телефону: 8 (926) 176-87-35 и по адресу: г. Раменское, ул. Махова, дом № 14/2, 5 этаж, 504 каб.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.