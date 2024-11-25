Жители поселка Тарасково округа Кашира смогут проверить здоровье 27 ноября

В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Следующая выездная диагностика запланирована 27 ноября с 9:00 до 12:00 по адресу: п. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя: опрос (анкетирование); антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию — по возрасту; осмотр врача-терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.