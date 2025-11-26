Жители Подмосковья оформили почти 500 тыс справок онлайн с начала года

В Московской области заказать медицинские справки можно через Интернет. Так, получить онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала этого года в Подмосковье заказали почти 500 тыс. справок онлайн», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для абитуриентов, обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.